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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 09:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Підкажіть, в тазіку депозит відкривається рівно на 3 міс чи на 3 міс + n днів
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:05

  Boundless написав:Підкажіть, в тазіку депозит відкривається рівно на 3 міс чи на 3 міс + n днів

На 93 дні не рахуючи день відкриття депо.
Відкритий 27 січня діє по 30 квітня, відкритий 6 лютого - по 10 травня
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:48

Успіх в один день 100к максимум. Навіть довоєнні депоизити доводиться ходити і забирати частинами.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:57

  Boundless написав:Підкажіть, в тазіку депозит відкривається рівно на 3 міс чи на 3 міс + n днів


93 дня.
очень удобно в эксельке получать дату завершения депо. ставите в одну ячейку дату открытия а в соседнюю добавляете 93.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 11:17

  Alien написав:
  Boundless написав:Підкажіть, в тазіку депозит відкривається рівно на 3 міс чи на 3 міс + n днів

На 93 дні не рахуючи день відкриття депо.
Відкритий 27 січня діє по 30 квітня, відкритий 6 лютого - по 10 травня

При условии открытия в опер.время. Иначе количество дней увеличится.
Citizen_D
 
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