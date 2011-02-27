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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 лют, 2023 09:35
Підкажіть, в тазіку депозит відкривається рівно на 3 міс чи на 3 міс + n днів
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Boundless
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Додано: Нед 19 лют, 2023 10:05
Boundless написав:
Підкажіть, в тазіку депозит відкривається рівно на 3 міс чи на 3 міс + n днів
На 93 дні не рахуючи день відкриття депо.
Відкритий 27 січня діє по 30 квітня, відкритий 6 лютого - по 10 травня
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Alien
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Додано: Нед 19 лют, 2023 10:48
Успіх в один день 100к максимум. Навіть довоєнні депоизити доводиться ходити і забирати частинами.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 19 лют, 2023 10:57
Boundless написав:
Підкажіть, в тазіку депозит відкривається рівно на 3 міс чи на 3 міс + n днів
93 дня.
очень удобно в эксельке получать дату завершения депо. ставите в одну ячейку дату открытия а в соседнюю добавляете 93.
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mephala
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Додано: Нед 19 лют, 2023 11:17
Alien написав: Boundless написав:
Підкажіть, в тазіку депозит відкривається рівно на 3 міс чи на 3 міс + n днів
На 93 дні не рахуючи день відкриття депо.
Відкритий 27 січня діє по 30 квітня, відкритий 6 лютого - по 10 травня
При условии открытия в опер.время. Иначе количество дней увеличится.
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Citizen_D
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Додано: Нед 19 лют, 2023 12:08
Citizen_D
до скольки опер время в тасе?
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mephala
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Додано: Нед 19 лют, 2023 12:42
mephala До 11.00.Что бы успеть подать заявку на покупку валюты до 13.00
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Долар по 4 грн
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