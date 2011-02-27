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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 646647648649
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:32

  mogicanin1986 написав:Вибачте якщо не по темі може, але сьогодні тільки узнав, що приват повернув безстрокові депозити Приват-вклад в гривнах і доларах.
І що в них цікавого?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:33

  mogicanin1986 написав:Вибачте якщо не по темі може, але сьогодні тільки узнав, що приват повернув безстрокові депозити Приват-вклад в гривнах і доларах.

Ну якби ви читали профільну гілку саме привата то взнали б про це набагато раніше. Ось я наприкінці січня відповідав на питання з приводу можливості відкрити ПВ viewtopic.php?p=5535913#p5535913 а ще раніше хтось інший (ліньки шукати) повідомив що ця функція була приватом відновлена.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:40

  Alien написав:
  mogicanin1986 написав:Вибачте якщо не по темі може, але сьогодні тільки узнав, що приват повернув безстрокові депозити Приват-вклад в гривнах і доларах.

Ну якби ви читали профільну гілку саме привата то взнали б про це набагато раніше. Ось я наприкінці січня відповідав на питання з приводу можливості відкрити ПВ viewtopic.php?p=5535913#p5535913 а ще раніше хтось інший (ліньки шукати) повідомив що ця функція була приватом відновлена.
Каюсь, не читав, за усім не встигаю.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:43

  Investor_K написав:
  mogicanin1986 написав:Вибачте якщо не по темі може, але сьогодні тільки узнав, що приват повернув безстрокові депозити Приват-вклад в гривнах і доларах.
І що в них цікавого?
Можна поповнювати для каруселі гривнями без коміса. Можна заради підстраховки тримати долари тимчасово на цьому депозиту, а не на карті для зняття готівки.
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