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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 лют, 2023 16:32
mogicanin1986 написав:
Вибачте якщо не по темі може, але сьогодні тільки узнав, що приват повернув безстрокові депозити Приват-вклад в гривнах і доларах.
І що в них цікавого?
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Додано: Нед 19 лют, 2023 16:33
mogicanin1986 написав:
Вибачте якщо не по темі може, але сьогодні тільки узнав, що приват повернув безстрокові депозити Приват-вклад в гривнах і доларах.
Ну якби ви читали профільну гілку саме привата то взнали б про це набагато раніше. Ось я наприкінці січня відповідав на питання з приводу можливості відкрити ПВ viewtopic.php?p=5535913#p5535913
а ще раніше хтось інший (ліньки шукати) повідомив що ця функція була приватом відновлена.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 16:40
Alien написав: mogicanin1986 написав:
Вибачте якщо не по темі може, але сьогодні тільки узнав, що приват повернув безстрокові депозити Приват-вклад в гривнах і доларах.
Ну якби ви читали профільну гілку саме привата то взнали б про це набагато раніше. Ось я наприкінці січня відповідав на питання з приводу можливості відкрити ПВ viewtopic.php?p=5535913#p5535913
а ще раніше хтось інший (ліньки шукати) повідомив що ця функція була приватом відновлена.
Каюсь, не читав, за усім не встигаю.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 16:43
Investor_K написав: mogicanin1986 написав:
Вибачте якщо не по темі може, але сьогодні тільки узнав, що приват повернув безстрокові депозити Приват-вклад в гривнах і доларах.
І що в них цікавого?
Можна поповнювати для каруселі гривнями без коміса. Можна заради підстраховки тримати долари тимчасово на цьому депозиту, а не на карті для зняття готівки.
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