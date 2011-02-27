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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 647648649650
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:37

mephala Возможно через приложение и нет таких ограничений.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:37

  KolSer написав:
  Raymond написав:можна відкрити наприклад в лютому на 100К гривнями 3х місячний і в березні поповнити теж на 100К?

Як мед, то й ложкою?) Поповнювати 3 місячні депозити можна тільки валютою.



ну так валютою, через гривню
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Можна поповнювати за умовою відкриття на 4 місяці, при чому один раз (на прикладі Моно). Тобто, усе одно маємо обмеження 100 000 на місяць.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:43

  Snower написав:Можна поповнювати за умовою відкриття на 4 місяці, при чому один раз (на прикладі Моно). Тобто, усе одно маємо обмеження 100 000 на місяць.


Какой в этом смысл, если гривну сконверить в валюту можно только при открытии депозита?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:00

flex123
Ні, поповнити можна гривнями за 3 міс до закінчення депозиту.
Працює, перевіряв ще коли було по 50к.
Сенс операції забрати дві порції за раз.
Але тормозить карусель :)

Як це зараз працює на видачу(ліміт в 100к) - не відомо.
AlxK
 
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  #<1 ... 647648649650
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