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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 лют, 2023 09:37
mephala Возможно через приложение и нет таких ограничений.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 10:37
KolSer написав: Raymond написав:
можна відкрити наприклад в лютому на 100К гривнями 3х місячний і в березні поповнити теж на 100К?
Як мед, то й ложкою?) Поповнювати 3 місячні депозити можна тільки валютою.
ну так валютою, через гривню
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Raymond
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Додано: Пон 20 лют, 2023 10:53
Можна поповнювати за умовою відкриття на 4 місяці, при чому один раз (на прикладі Моно). Тобто, усе одно маємо обмеження 100 000 на місяць.
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Snower
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Додано: Пон 20 лют, 2023 11:43
Snower написав:
Можна поповнювати за умовою відкриття на 4 місяці, при чому один раз (на прикладі Моно). Тобто, усе одно маємо обмеження 100 000 на місяць.
Какой в этом смысл, если гривну сконверить в валюту можно только при открытии депозита?
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flex123
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Додано: Пон 20 лют, 2023 12:00
flex123
Ні, поповнити можна гривнями за 3 міс до закінчення депозиту.
Працює, перевіряв ще коли було по 50к.
Сенс операції забрати дві порції за раз.
Але тормозить карусель
Як це зараз працює на видачу(ліміт в 100к) - не відомо.
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AlxK
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