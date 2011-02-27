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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 648649650651>
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:37

mephala Возможно через приложение и нет таких ограничений.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:37

  KolSer написав:
  Raymond написав:можна відкрити наприклад в лютому на 100К гривнями 3х місячний і в березні поповнити теж на 100К?

Як мед, то й ложкою?) Поповнювати 3 місячні депозити можна тільки валютою.



ну так валютою, через гривню
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Можна поповнювати за умовою відкриття на 4 місяці, при чому один раз (на прикладі Моно). Тобто, усе одно маємо обмеження 100 000 на місяць.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:43

  Snower написав:Можна поповнювати за умовою відкриття на 4 місяці, при чому один раз (на прикладі Моно). Тобто, усе одно маємо обмеження 100 000 на місяць.


Какой в этом смысл, если гривну сконверить в валюту можно только при открытии депозита?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:00

flex123
Ні, поповнити можна гривнями за 3 міс до закінчення депозиту.
Працює, перевіряв ще коли було по 50к.
Сенс операції забрати дві порції за раз.
Але тормозить карусель :)

Як це зараз працює на видачу(ліміт в 100к) - не відомо.
AlxK
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:17

  Долар по 4 грн написав:mephala Возможно через приложение и нет таких ограничений.


офлайн сказали до 15-00 открывают в отделении.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  AlxK написав:Сенс операції забрати дві порції за раз.
Але тормозить карусель :)

Як це зараз працює на видачу(ліміт в 100к) - не відомо.

Якраз вiдомо - за раз видадуть не бiльше еквiваленту 100к грн. Тому сенсу нема вiд слова зовсiм. Особливо враховуючи той факт що перша пайка лежатиме 4 мiсяцi - тобто вона втратить можливiсть 1/3 обороту який могла б мати якщо вiдкрити депо на 3 мiсяцi та перевкласти одразу по закiнченню
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:23

  Snower написав:Можна поповнювати за умовою відкриття на 4 місяці, при чому один раз (на прикладі Моно). Тобто, усе одно маємо обмеження 100 000 на місяць.


поповнювати через купівлю валюти за гривню?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:25

Рада, Альянс, МТБ.
Из этих какой лучше для вложений? Курс не важен, важны условия вложения и условия выдачи.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 12:28

Игорь Алексеевич як на мене - приблизно однаковi - особисто менi iнтуiтивно з цiєї "трiйцi" бiльше до вподоби - Рада. Але це з врахуванням саме "солiдностi" обслуговування у запорiзьких вiддiленнях цих банкiв. Проблем з видачею валюти не мав в жодному, але у тому ж Альянсi - то нема свiтла (частiше нiж в усiх iнших банках разом узятих) то ще щось, а МТБ - мало того що знаходиться у примiщеннi бувшого ВТБ (причому там мало що змiнилося з тих часiв навiть меблi тi самi) - так ще й керiвник - ще донедавно очолював Мегу - як на мене там карма не дуже. А та ж Рада на початку вiйни без проблем по 6000 USD за раз видавала "синiми" у той час як бiльшiсть банкiв менжувалась. Та й вiддiлення що коло дамби досить приємне
Alien
 
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