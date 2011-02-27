mephala
Так, можна депозит який більше 3-х місяців поповнити гривнями (сума до 100к) до того, як буде до кінця депозиту менше 3-х місяців.
Це в Монобанку(я забирав 2666, коли люди стояли в черзі за 1333
)
В Ізі так не працює(відкривав два депо на 4-ти і 3 міс в схожі дати), забирав 2 депо одразу і платив 15 грн за видачу обох.
Це було по 50к, і родичу своєму так відкривав, щоб потім забрати за раз дві порції по 50к.
Зараз це мабуть не цікаво, бо є обмеження на видачу за один раз.
Мене цікавило витратити менше часу на відвідування відділення ніж профіт.