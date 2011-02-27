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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 649650651652>
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:08

  Alien написав:Игорь Алексеевич як на мене - приблизно однаковi - особисто менi iнтуiтивно з цiєї "трiйцi" бiльше до вподоби - Рада. Але це з врахуванням саме "солiдностi" обслуговування у запорiзьких вiддiленнях цих банкiв. Проблем з видачею валюти не мав в жодному, але у тому ж Альянсi - то нема свiтла (частiше нiж в усiх iнших банках разом узятих) то ще щось, а МТБ - мало того що знаходиться у примiщеннi бувшого ВТБ (причому там мало що змiнилося з тих часiв навiть меблi тi самi) - так ще й керiвник - ще донедавно очолював Мегу - як на мене там карма не дуже. А та ж Рада на початку вiйни без проблем по 6000 USD за раз видавала "синiми" у той час як бiльшiсть банкiв менжувалась. Та й вiддiлення що коло дамби досить приємне
Дякую. Теж склонявся більше к Раде.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:23

mephala
Так, можна депозит який більше 3-х місяців поповнити гривнями (сума до 100к) до того, як буде до кінця депозиту менше 3-х місяців.

Це в Монобанку(я забирав 2666, коли люди стояли в черзі за 1333 :D )
В Ізі так не працює(відкривав два депо на 4-ти і 3 міс в схожі дати), забирав 2 депо одразу і платив 15 грн за видачу обох.

Це було по 50к, і родичу своєму так відкривав, щоб потім забрати за раз дві порції по 50к.

Зараз це мабуть не цікаво, бо є обмеження на видачу за один раз.

Мене цікавило витратити менше часу на відвідування відділення ніж профіт.
AlxK
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 13:51

Поділиться досвідом, колеги, з Айбоксбанком можна мати справи, дякую за досвід
v10051978
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:07

  v10051978 написав:Поділиться досвідом, колеги, з Айбоксбанком можна мати справи, дякую за досвід

Вже давно потрібно мати справу, а ви тільки питаєте.
Гроші віддають без всяких питань і проблем. Один з найкращих курсів по каруселі. Входить в десятку (7-ме місце) найбрибутковіших бакнків за підсімком 2022.
Приємна банка, як на мене, то одна з найкращих в Україні. Погано тільки що мало відділень.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:16

  Alien написав:Игорь Алексеевич як на мене - приблизно однаковi - особисто менi iнтуiтивно з цiєї "трiйцi" бiльше до вподоби - Рада. Але це з врахуванням саме "солiдностi" обслуговування у запорiзьких вiддiленнях цих банкiв. Проблем з видачею валюти не мав в жодному, але у тому ж Альянсi - то нема свiтла (частiше нiж в усiх iнших банках разом узятих) то ще щось, а МТБ - мало того що знаходиться у примiщеннi бувшого ВТБ (причому там мало що змiнилося з тих часiв навiть меблi тi самi) - так ще й керiвник - ще донедавно очолював Мегу - як на мене там карма не дуже. А та ж Рада на початку вiйни без проблем по 6000 USD за раз видавала "синiми" у той час як бiльшiсть банкiв менжувалась. Та й вiддiлення що коло дамби досить приємне

А еще раньше он был нач отд Михи)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:18

  Alien написав:
  mogicanin1986 написав:Вибачте якщо не по темі може, але сьогодні тільки узнав, що приват повернув безстрокові депозити Приват-вклад в гривнах і доларах.

Ну якби ви читали профільну гілку саме привата то взнали б про це набагато раніше. Ось я наприкінці січня відповідав на питання з приводу можливості відкрити ПВ viewtopic.php?p=5535913#p5535913 а ще раніше хтось інший (ліньки шукати) повідомив що ця функція була приватом відновлена.

24.01 уже точно можно было открыть ПВ
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:24

Нужно внести в таблицу. Европромбанк. Ставку по конвертдепо урезали с 2.5 до 2.0.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

І хто там бив себе копитом в груди по РАЙФАЙЗЕНУ стверджуючи що видають в еквіваленті 100К по НБУ? Тільки що замовляв готівку сказали 2720 і ні центом більше!!!! Так що так майте на увазі.... і завжди будьте не чеку!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:26

Сегодня оформлял евро в альянсе, нету Там никакого курса НБУ... Курс свой сегодня 39.55 , думал альянс зажрался позвонил в 3/4 та же фігня і кредітвест тоже... Для евро курс свой... Для долларов НБУ...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:50

  ihorsic написав:І хто там бив себе копитом в груди по РАЙФАЙЗЕНУ стверджуючи що видають в еквіваленті 100К по НБУ? Тільки що замовляв готівку сказали 2720 і ні центом більше!!!! Так що так майте на увазі.... і завжди будьте не чеку!

2.02. видали 2734 доларів без питань.
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