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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 649650651652
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:48

  lara_08 написав:
  ihorsic написав:І хто там бив себе копитом в груди по РАЙФАЙЗЕНУ стверджуючи що видають в еквіваленті 100К по НБУ? Тільки що замовляв готівку сказали 2720 і ні центом більше!!!! Так що так майте на увазі.... і завжди будьте не чеку!

2.02. видали 2734 доларів без питань.

14.02 - аналогiчно. ihorsic це вам на гарячiй лiнії відмовили прийняти замовлення? В мене взагалі відмовились прийняти замовлення бо червона зона. І нічого касирка не заперечувала - сказала що усю суму з відсотками 2734,64 видати не може бо ліміт буде перевищено, а без центів залюбки. Висновок - шукайте правильний підхід до касирки і буде вам щастя ;)
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:57

Касир в райфі як схоче так і буде. Забирав за два підходи за два дні 2600+134.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 00:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Кумедний банк хто як хоче той так і танцює.....
ihorsic
 
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