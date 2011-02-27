RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 649650651652
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:48

  lara_08 написав:
  ihorsic написав:І хто там бив себе копитом в груди по РАЙФАЙЗЕНУ стверджуючи що видають в еквіваленті 100К по НБУ? Тільки що замовляв готівку сказали 2720 і ні центом більше!!!! Так що так майте на увазі.... і завжди будьте не чеку!

2.02. видали 2734 доларів без питань.

14.02 - аналогiчно. ihorsic це вам на гарячiй лiнії відмовили прийняти замовлення? В мене взагалі відмовились прийняти замовлення бо червона зона. І нічого касирка не заперечувала - сказала що усю суму з відсотками 2734,64 видати не може бо ліміт буде перевищено, а без центів залюбки. Висновок - шукайте правильний підхід до касирки і буде вам щастя ;)
Alien
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 12.01.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:57

Касир в райфі як схоче так і буде. Забирав за два підходи за два дні 2600+134.
alex lem
 
Повідомлень: 2637
З нами з: 25.12.08
Подякував: 124 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 00:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Кумедний банк хто як хоче той так і танцює.....
ihorsic
 
Повідомлень: 821
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:51

alex lem
А чем они обосновали отказ выдать оставшиеся 134 в тот же день? Ведь когда Вам выдали 2600, то в квитанцию у них вписана сумма эквивалента в гривне по курсу НБУ, которая явно была меньше 100 тыс. И 134 у.е. туда тоже поместились бы. Может Вы в этот день еще наличную гривну с карты снимали?
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 22.07.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Попробовал открыть депо в МТБ уже по-новому - в приложении. А оно косплеит Сенс: запрашивает кучу всего, потом "оформляем депозит" и ... "Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже". Так потыкался пять дней, пошёл в отделение ругаться, а там после ещё одной демонстрации посмотрели в свой компутер и выяснили, что это так информативно показывается, что мне пару недель назад стукнуло 45 и банку обязательна копия паспорта с новой фотографией. В общем, если кому так предлагает "попробовать позже", знайте, что это шутка.

Ну и в целом имейте в виду, что, когда приходит время очередного обновления паспорта, какие-то банки ещё дают месяц попользоваться старым (Айбокс я так убедил), а каким-то сразу подай новый и плевать, что раньше окончания действия фотографию не вклеивают, а потом это занятие минимум на пару недель. И на то, что сроки действия документов продлены до окончания военного времени банкам тоже плевать. В Альясе пришлось из за этого себя на загран (хоть какая-то польза от него при закрытых границах) перерегистрировать. Ну а в следующий визит, видимо, обратно на внутренний.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2897
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:55

  moveton написав:В Альясе пришлось из за этого себя на загран (хоть какая-то польза от него при закрытых границах) перерегистрировать. Ну а в следующий визит, видимо, обратно на внутренний.

внутренний с этими депо поистрепался, кассирши ж листают, по N раз в месяц...
загран самое то, но не все с ним умеют
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5210
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:29

  cohan написав:внутренний с этими депо поистрепался, кассирши ж листают, по N раз в месяц...
загран самое то, но не все с ним умеют

Можно молодёжно на ID карту перейти :) Заодно справку о ИНН с собой таскать не придётся. Зато, наверное, придётся справку о регистрации. Теоретически, можно и в смартфоне, но меня терзает смутное сомение, что все банки примут. Зато не треплется и любимая замена раз в 10 лет, как загран.

Но меня уже истрепленность не волнует. Год попугали кто попало, что паспорт у меня в настолько плохом состоянии, что откажут во вклейке и заставят на карту переходить, но в итоге всё таки вклеили.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2897
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 649650651652
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55033
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25888
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6706
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1559)
21.02.2023 12:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.