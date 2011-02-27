Додано: Вів 21 лют, 2023 11:08

Попробовал открыть депо в МТБ уже по-новому - в приложении. А оно косплеит Сенс: запрашивает кучу всего, потом "оформляем депозит" и ... "Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже". Так потыкался пять дней, пошёл в отделение ругаться, а там после ещё одной демонстрации посмотрели в свой компутер и выяснили, что это так информативно показывается, что мне пару недель назад стукнуло 45 и банку обязательна копия паспорта с новой фотографией. В общем, если кому так предлагает "попробовать позже", знайте, что это шутка.



Ну и в целом имейте в виду, что, когда приходит время очередного обновления паспорта, какие-то банки ещё дают месяц попользоваться старым (Айбокс я так убедил), а каким-то сразу подай новый и плевать, что раньше окончания действия фотографию не вклеивают, а потом это занятие минимум на пару недель. И на то, что сроки действия документов продлены до окончания военного времени банкам тоже плевать. В Альясе пришлось из за этого себя на загран (хоть какая-то польза от него при закрытых границах) перерегистрировать. Ну а в следующий визит, видимо, обратно на внутренний.