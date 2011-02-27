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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:48

  lara_08 написав:
  ihorsic написав:І хто там бив себе копитом в груди по РАЙФАЙЗЕНУ стверджуючи що видають в еквіваленті 100К по НБУ? Тільки що замовляв готівку сказали 2720 і ні центом більше!!!! Так що так майте на увазі.... і завжди будьте не чеку!

2.02. видали 2734 доларів без питань.

14.02 - аналогiчно. ihorsic це вам на гарячiй лiнії відмовили прийняти замовлення? В мене взагалі відмовились прийняти замовлення бо червона зона. І нічого касирка не заперечувала - сказала що усю суму з відсотками 2734,64 видати не може бо ліміт буде перевищено, а без центів залюбки. Висновок - шукайте правильний підхід до касирки і буде вам щастя ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:57

Касир в райфі як схоче так і буде. Забирав за два підходи за два дні 2600+134.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 00:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Кумедний банк хто як хоче той так і танцює.....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:51

alex lem
А чем они обосновали отказ выдать оставшиеся 134 в тот же день? Ведь когда Вам выдали 2600, то в квитанцию у них вписана сумма эквивалента в гривне по курсу НБУ, которая явно была меньше 100 тыс. И 134 у.е. туда тоже поместились бы. Может Вы в этот день еще наличную гривну с карты снимали?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Попробовал открыть депо в МТБ уже по-новому - в приложении. А оно косплеит Сенс: запрашивает кучу всего, потом "оформляем депозит" и ... "Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже". Так потыкался пять дней, пошёл в отделение ругаться, а там после ещё одной демонстрации посмотрели в свой компутер и выяснили, что это так информативно показывается, что мне пару недель назад стукнуло 45 и банку обязательна копия паспорта с новой фотографией. В общем, если кому так предлагает "попробовать позже", знайте, что это шутка.

Ну и в целом имейте в виду, что, когда приходит время очередного обновления паспорта, какие-то банки ещё дают месяц попользоваться старым (Айбокс я так убедил), а каким-то сразу подай новый и плевать, что раньше окончания действия фотографию не вклеивают, а потом это занятие минимум на пару недель. И на то, что сроки действия документов продлены до окончания военного времени банкам тоже плевать. В Альясе пришлось из за этого себя на загран (хоть какая-то польза от него при закрытых границах) перерегистрировать. Ну а в следующий визит, видимо, обратно на внутренний.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:55

  moveton написав:В Альясе пришлось из за этого себя на загран (хоть какая-то польза от него при закрытых границах) перерегистрировать. Ну а в следующий визит, видимо, обратно на внутренний.

внутренний с этими депо поистрепался, кассирши ж листают, по N раз в месяц...
загран самое то, но не все с ним умеют
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:29

  cohan написав:внутренний с этими депо поистрепался, кассирши ж листают, по N раз в месяц...
загран самое то, но не все с ним умеют

Можно молодёжно на ID карту перейти :) Заодно справку о ИНН с собой таскать не придётся. Зато, наверное, придётся справку о регистрации. Теоретически, можно и в смартфоне, но меня терзает смутное сомение, что все банки примут. Зато не треплется и любимая замена раз в 10 лет, как загран.

Но меня уже истрепленность не волнует. Год попугали кто попало, что паспорт у меня в настолько плохом состоянии, что откажут во вклейке и заставят на карту переходить, но в итоге всё таки вклеили.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:08

Ромасик, с возвращением! :D

Ебанка уже дважды за пол месяца актуализировалась, а мы и не в курсе.
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Курс доллара катится вниз и вниз. Неприятно.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:21

Порт
Так а як курсу не катитися вниз якщо ніхто не купує долар в обмінниках?
Snower
 
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