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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лют, 2023 13:54
Порт написав:
Курс доллара катится вниз и вниз. Неприятно.
Очень даже приятно, если думать не только лишь о своем кошельке, а и о судьбе своей страны и ее экономики. А хапуги конечно, наверное хотели бы чтоб доллар был бы под сотку и каруселить не на 20-30% разницы а на 200-300%
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