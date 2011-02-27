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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лют, 2023 13:54
Порт написав:
Курс доллара катится вниз и вниз. Неприятно.
Очень даже приятно, если думать не только лишь о своем кошельке, а и о судьбе своей страны и ее экономики. А хапуги конечно, наверное хотели бы чтоб доллар был бы под сотку и каруселить не на 20-30% разницы а на 200-300%
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1finanсier
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:02
Еще бы курс фоп двигался вместе курсом обменок, вообще отлично было
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easymodeon5k
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:30
в айбоксбанке процент по депозиту на 3 месяца 0.10 %
или я не там смотрю?
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maniachello
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:35
maniachello
Вы смотрите Альянс! В Айбоксе - 0,75%! НО я завтра вложусь отпишусь!
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн
в Вів 21 лют, 2023 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Долар по 4 грн
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maniachello
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:46
moveton написав:
Попробовал открыть депо в МТБ уже по-новому - в приложении. А оно косплеит Сенс: запрашивает кучу всего, потом "оформляем депозит" и ... "Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже". Так потыкался пять дней, пошёл в отделение ругаться, а там после ещё одной демонстрации посмотрели в свой компутер и выяснили, что это так информативно показывается, что мне пару недель назад стукнуло 45 и банку обязательна копия паспорта с новой фотографией. В общем, если кому так предлагает "попробовать позже", знайте, что это шутка.
Ну и в целом имейте в виду, что, когда приходит время очередного обновления паспорта, какие-то банки ещё дают месяц попользоваться старым (Айбокс я так убедил), а каким-то сразу подай новый и плевать, что раньше окончания действия фотографию не вклеивают, а потом это занятие минимум на пару недель. И на то, что сроки действия документов продлены до окончания военного времени банкам тоже плевать. В Альясе пришлось из за этого себя на загран (хоть какая-то польза от него при закрытых границах) перерегистрировать. Ну а в следующий визит, видимо, обратно на внутренний.
вообще есть закон, который разрешает во время военного положения пользоваться паспортом с не вовремя вклеянными фото, и он считается действительным. Но банки конечно плевали на него
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kuzmich
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:49
1finanсier написав: Порт написав:
Курс доллара катится вниз и вниз. Неприятно.
Очень даже приятно, если думать не только лишь о своем кошельке, а и о судьбе своей страны и ее экономики. А хапуги конечно, наверное хотели бы чтоб доллар был бы под сотку и каруселить не на 20-30% разницы а на 200-300%
Дежурный бот с дежурным вбросом о судьбе экономики. В реальности, чем богаче люди страны, тем сильнее ее экономика.
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Порт
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:50
kuzmich написав:
вообще есть закон, который разрешает во время военного положения пользоваться паспортом с не вовремя вклеянными фото, и он считается действительным. Но банки конечно плевали на него
Закон есть. Я его даже девочке в Альянсе показывал. Она сказала, что рада узнать (кстати, я был первый, кто ей об этом сообщил. Ну да, всего-то год войны прошёл), что он есть, но с таким нужно идти к руководству банка. А у неё инструкция что принимать, а что нет.
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moveton
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:55
moveton написав: kuzmich написав:
вообще есть закон, который разрешает во время военного положения пользоваться паспортом с не вовремя вклеянными фото, и он считается действительным. Но банки конечно плевали на него
Закон есть. Я его даже девочке в Альянсе показывал. Она сказала, что рада узнать (кстати, я был первый, кто ей об этом сообщил. Ну да, всего-то год войны прошёл), что он есть, но с таким нужно идти к руководству банка. А у неё инструкция что принимать, а что нет.
Они законы не соблюдают им важнее указания нацбанка. Если НБУ сказал, то
да.
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demichh
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Додано: Вів 21 лют, 2023 15:15
Схоже так.
Відкривають депо Стандартний.
В пдф ще залишилося 0,75%.
Хіба це принципово?
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ScaryBee
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