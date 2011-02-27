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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лют, 2023 15:19
ScaryBee написав:
Схоже так.
Відкривають депо Стандартний.
В пдф ще залишилося 0,75%.
Хіба це принципово?
Абсолютно не принципиально.
Всё равно копейки, - что так, что так
просто в табличке надо подправить
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maniachello
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