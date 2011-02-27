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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 15:19

  ScaryBee написав:
  maniachello написав:
  Долар по 4 грн написав:Вроде 0,75%! НО я завтра вложусь отпишусь! :D

я просто на сайте 0,75 % не вижу в упор :shock:
https://iboxbank.online/ua/depoziti.html

Схоже так.
Відкривають депо Стандартний.
В пдф ще залишилося 0,75%.
Хіба це принципово?

Абсолютно не принципиально.
Всё равно копейки, - что так, что так :roll:
просто в табличке надо подправить :(
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:45

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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:54

  moveton написав:раньше окончания действия фотографию не вклеивают, а потом это занятие минимум на пару недель

Жінка в середу здала, в суботу отримала.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 17:03

  sergey_sryvkin написав:
  moveton написав:раньше окончания действия фотографию не вклеивают, а потом это занятие минимум на пару недель

Жінка в середу здала, в суботу отримала.

Этот этап да: 2-3 дня. А перед ним полторы-две недели электронная очередь в ЦНАП, чтобы приняли документ. Ну или пару дней живой очереди в миграционной службе, но эти пару дней придётся провести там. Наверное, можно в эти очереди записываться раньше, чем паспорт истечёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 17:07

  maniachello написав:просто в табличке надо подправить :(

Ничего подправлять не нужно. Я недавно открывал карусель в Айбоксе, как было 0,75% так и осталось.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 17:11

  moveton написав:Этот этап да: 2-3 дня. А перед ним полторы-две недели электронная очередь в ЦНАП, чтобы приняли документ. Ну или пару дней живой очереди в миграционной службе, но эти пару дней придётся провести там. Наверное, можно в эти очереди записываться раньше, чем паспорт истечёт.

Делюсь лайфхаком. Не надо ждать электронную очередь в больших городах. Нужно записаться где-то в пригороде, или ближайшем посёлке. Там мест свободных хоть пруд пруди. Я так загран получал. В городе хрен на очередь станешь, а в ближайшем посёлке без проблем. Приехал, ни одной души, всё сделали за 10 минут.
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