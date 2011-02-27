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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лют, 2023 15:19
ScaryBee написав:
Схоже так.
Відкривають депо Стандартний.
В пдф ще залишилося 0,75%.
Хіба це принципово?
Абсолютно не принципиально.
Всё равно копейки, - что так, что так
просто в табличке надо подправить
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Додано: Вів 21 лют, 2023 16:45
+ 48. МИБ
Место: 4 из 48.
Ещё одна зелёная помойка, лучше Востока
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Додано: Вів 21 лют, 2023 16:54
moveton написав:
раньше окончания действия фотографию не вклеивают, а потом это занятие минимум на пару недель
Жінка в середу здала, в суботу отримала.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:03
sergey_sryvkin написав: moveton написав:
раньше окончания действия фотографию не вклеивают, а потом это занятие минимум на пару недель
Жінка в середу здала, в суботу отримала.
Этот этап да: 2-3 дня. А перед ним полторы-две недели электронная очередь в ЦНАП, чтобы приняли документ. Ну или пару дней живой очереди в миграционной службе, но эти пару дней придётся провести там. Наверное, можно в эти очереди записываться раньше, чем паспорт истечёт.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:11
moveton написав:
Этот этап да: 2-3 дня. А перед ним полторы-две недели электронная очередь в ЦНАП, чтобы приняли документ. Ну или пару дней живой очереди в миграционной службе, но эти пару дней придётся провести там. Наверное, можно в эти очереди записываться раньше, чем паспорт истечёт.
Делюсь лайфхаком. Не надо ждать электронную очередь в больших городах. Нужно записаться где-то в пригороде, или ближайшем посёлке. Там мест свободных хоть пруд пруди. Я так загран получал. В городе хрен на очередь станешь, а в ближайшем посёлке без проблем. Приехал, ни одной души, всё сделали за 10 минут.
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deneg net
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:16
1finanсier написав:
Очень даже приятно, если думать не только лишь о своем кошельке, а и о судьбе своей страны и ее экономики. А хапуги конечно, наверное хотели бы чтоб доллар был бы под сотку и каруселить не на 20-30% разницы а на 200-300%
Та да. Подумаешь, потеряем в гривнах. Если это цена нашей победы или экономического роста, то хрен с ним.
Утешать буду себя тем, что не у барыг по 40-42 покупал, а у государства по 37.5 (с комсой банка).
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:51
+ 49. Авангард.
Жёлтый. Место: 35 из 49.
Всё было бы хорошо, но у банки нет РКО. Вход - сэпом, выход - свифтом ($50)
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Додано: Вів 21 лют, 2023 18:25
moveton написав: sergey_sryvkin написав: moveton написав:
раньше окончания действия фотографию не вклеивают, а потом это занятие минимум на пару недель
Жінка в середу здала, в суботу отримала.
Этот этап да: 2-3 дня. А перед ним полторы-две недели электронная очередь в ЦНАП, чтобы приняли документ. Ну или пару дней живой очереди в миграционной службе, но эти пару дней придётся провести там. Наверное, можно в эти очереди записываться раньше, чем паспорт истечёт.
Без попереднього запису, черга 3 хвилини, оформлення 10 хвилин.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 19:02
deneg net
не знаю где вас столько 25-45-летних собралось
просто пришел в районный паспортный стол областного центра, за 5 минут написал под диктовку заяву, отдал 2 фото и паспорт, через 4 дня пришел, забрал паспорт. всё.
никаких очередей, аж сам в шоке
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