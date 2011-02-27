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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лют, 2023 19:13
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Додано: Вів 21 лют, 2023 19:58
moveton написав:
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Закон есть. Я его даже девочке в Альянсе показывал. Она сказала, что рада узнать (кстати, я был первый, кто ей об этом сообщил. Ну да, всего-то год войны прошёл), что он есть, но с таким нужно идти к руководству банка. А у неё инструкция что принимать, а что нет.
открывал в 2-х отделениях Альянса по паспорту без фото
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