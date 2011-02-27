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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 652653654655
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 19:13

  maniachello написав:
  Долар по 4 грн написав:Вроде 0,75%! НО я завтра вложусь отпишусь! :D

я просто на сайте 0,75 % не вижу в упор :shock:
https://iboxbank.online/ua/depoziti.html


https://app.iboxbank.online/api/file/open/1922
https://app.iboxbank.online/api/file/open/1921
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 19:58

  moveton написав:,
Закон есть. Я его даже девочке в Альянсе показывал. Она сказала, что рада узнать (кстати, я был первый, кто ей об этом сообщил. Ну да, всего-то год войны прошёл), что он есть, но с таким нужно идти к руководству банка. А у неё инструкция что принимать, а что нет.

открывал в 2-х отделениях Альянса по паспорту без фото
J
 
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