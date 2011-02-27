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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 лют, 2023 19:13
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Додано: Вів 21 лют, 2023 19:58
moveton написав:
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Закон есть. Я его даже девочке в Альянсе показывал. Она сказала, что рада узнать (кстати, я был первый, кто ей об этом сообщил. Ну да, всего-то год войны прошёл), что он есть, но с таким нужно идти к руководству банка. А у неё инструкция что принимать, а что нет.
открывал в 2-х отделениях Альянса по паспорту без фото
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Додано: Вів 21 лют, 2023 20:45
Порт написав: 1finanсier написав: Порт написав:
Курс доллара катится вниз и вниз. Неприятно.
Очень даже приятно, если думать не только лишь о своем кошельке, а и о судьбе своей страны и ее экономики. А хапуги конечно, наверное хотели бы чтоб доллар был бы под сотку и каруселить не на 20-30% разницы а на 200-300%
Дежурный бот с дежурным вбросом о судьбе экономики. В реальности, чем богаче люди страны, тем сильнее ее экономика.
Интересно, богаче "люди страны" становятся когда доллар взмывается ввысь( соответственно местная валюта обесценивается) или "катится вниз и вниз"? Но Вам почему то от этого неприятно. Так может на самом деле бот - это Вы?
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1finanсier
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Додано: Вів 21 лют, 2023 20:53
1finanсier той, хто отримує фіксовані валютні доходи, той точно стає багатшим.
Хто скупив долари, але отримує грн доходи, той ситуативно стає багатшим, але врешті вже менше доларів (і товарів) може купити на свої грн доходи.
А той, хто взагалі без дол заначки... ну таких на форумі не повинно бути.
рс. Карусельники відносяться до 1 групи.
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ScaryBee
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