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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лют, 2023 14:06
Додано: Сер 22 лют, 2023 14:40
Все стандартно, +\- як в табличці
Відкриття до 12:00, але як бувало і в Айбоксі, з дозволу керівника і пізніше можна
Заведення нового клієнта, поточного рах - дуже довге, біля 40 хвилин, плюс депо 15-20 хв. Тобто сів біля 12,вийшов після 13.
Відкриття рахунку поточного в грн(обов'язкове) -- 100 грн, пропонували ще 50 грн поточний в доларі - відмовився.
Вносив округлено 100 250 грн на депо + 100 грн за відкриття рахунку
Отримав 2700 доларів, ставка 1%, термін з 22.02 по 23.05.2023
Відразу написав заяву на відміну пролонгації, бо в умовах договору автолонгація в п.2.4.
Обслуговування нагадало древній укргаз 10 років тому
Про карту, інтернет-банкінг, додаток -- не запитував, бо було бажання якнайшвидше завершити процедуру. Дали візитку, номер відділення в ній 044 593 97 35, не той, що на сайті
Київ, відділення біля львівської площі
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