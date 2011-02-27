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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 653654655656
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 14:03

mustbe Есть уже счастливчики кто вложился в МИБ? :idea: Поделитесь опытом! :lol:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 14:06

  Долар по 4 грн написав:emeta Айбокс, сегодня, вклад Стандартный, 89 дней с даты зачисления вклада на счет, процентная ставка 0,10%!

та не может быть :)
тут deneg net вчера рассказывал, что 0,75%
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 14:40

  Долар по 4 грн написав:mustbe Есть уже счастливчики кто вложился в МИБ? :idea: Поделитесь опытом! :lol:

Все стандартно, +\- як в табличці
Відкриття до 12:00, але як бувало і в Айбоксі, з дозволу керівника і пізніше можна
Заведення нового клієнта, поточного рах - дуже довге, біля 40 хвилин, плюс депо 15-20 хв. Тобто сів біля 12,вийшов після 13.
Відкриття рахунку поточного в грн(обов'язкове) -- 100 грн, пропонували ще 50 грн поточний в доларі - відмовився.
Вносив округлено 100 250 грн на депо + 100 грн за відкриття рахунку
Отримав 2700 доларів, ставка 1%, термін з 22.02 по 23.05.2023
Відразу написав заяву на відміну пролонгації, бо в умовах договору автолонгація в п.2.4.
Обслуговування нагадало древній укргаз 10 років тому
Про карту, інтернет-банкінг, додаток -- не запитував, бо було бажання якнайшвидше завершити процедуру. Дали візитку, номер відділення в ній 044 593 97 35, не той, що на сайті
Київ, відділення біля львівської площі
Nimbler
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:46

  deneg net написав:
  maniachello написав:просто в табличке надо подправить :(

Ничего подправлять не нужно. Я недавно открывал карусель в Айбоксе, как было 0,75% так и осталось.

сьогодні відкрив в айбоксі , ставка 0,10 (Київ)
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:18

В связи с резкими изменениями курса обменок - пасхалка:
Колонка "% по депо" - линк на график зависимости прибыли в каждом банке от курса обменок
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:30

Відвідав сьогодні лігво Великого Гетьмана петра Олексійовича.
Антураж специфічний. Але обслуговування можна сказати преміальне.
100500 це більше не мем. І 100 грн за відкриття рахунку.
Розмовляти українською чомусь арміямовавіра неспроможні.

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Шоколадками, до речі пахло, але не пригощали.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:00

Крупнейший владелец МИБ — Россия с 45,44% это как?
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:09

  SergIN написав:Крупнейший владелец МИБ — Россия с 45,44% это как?

Кінцеві власники істотної участі:
1. Кононенко Ігор Віталійович (Україна) пряма істотна участь
2. Порошенко Петро Олексійович (Україна) опосередкована істотна участь

https://bank.gov.ua/ua/supervision/inst ... s/35810511
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:13

  SergIN написав:Крупнейший владелец МИБ — Россия с 45,44% это как?

А от куда вы такую информацию взяли? Если верить оф сайту миба, то в структуре собственности одни украинцы, во главе с петром.
Хотя верить петру я бы не стал. Конфеты рошен до сих пор продаются в рашке, правда, не только его конфеты, а и другие товары украинских производителей. В 2019 году липецкая фабрика рошен уплатила в бюджет агрессора полмиллиарда.
Мутно у них там всё.
deneg net
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