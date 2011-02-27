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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лют, 2023 14:06
Додано: Сер 22 лют, 2023 14:40
Все стандартно, +\- як в табличці
Відкриття до 12:00, але як бувало і в Айбоксі, з дозволу керівника і пізніше можна
Заведення нового клієнта, поточного рах - дуже довге, біля 40 хвилин, плюс депо 15-20 хв. Тобто сів біля 12,вийшов після 13.
Відкриття рахунку поточного в грн(обов'язкове) -- 100 грн, пропонували ще 50 грн поточний в доларі - відмовився.
Вносив округлено 100 250 грн на депо + 100 грн за відкриття рахунку
Отримав 2700 доларів, ставка 1%, термін з 22.02 по 23.05.2023
Відразу написав заяву на відміну пролонгації, бо в умовах договору автолонгація в п.2.4.
Обслуговування нагадало древній укргаз 10 років тому
Про карту, інтернет-банкінг, додаток -- не запитував, бо було бажання якнайшвидше завершити процедуру. Дали візитку, номер відділення в ній 044 593 97 35, не той, що на сайті
Київ, відділення біля львівської площі
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:46
Додано: Сер 22 лют, 2023 16:18
В связи с резкими изменениями курса обменок - пасхалка:
Колонка "% по депо" - линк на график зависимости прибыли в каждом банке от курса обменок
Додано: Сер 22 лют, 2023 16:30
Відвідав сьогодні лігво Великого Гетьмана петра Олексійовича.
Антураж специфічний. Але обслуговування можна сказати преміальне.
100500 це більше не мем. І 100 грн за відкриття рахунку.
Розмовляти українською чомусь арміямовавіра неспроможні.
3955
Шоколадками, до речі пахло, але не пригощали.
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:09
Кінцеві власники істотної участі:
1. Кононенко Ігор Віталійович (Україна) пряма істотна участь
2. Порошенко Петро Олексійович (Україна) опосередкована істотна участь
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:13
А от куда вы такую информацию взяли? Если верить оф сайту миба, то в структуре собственности одни украинцы, во главе с петром.
Хотя верить петру я бы не стал. Конфеты рошен до сих пор продаются в рашке, правда, не только его конфеты, а и другие товары украинских производителей. В 2019 году липецкая фабрика рошен уплатила в бюджет агрессора полмиллиарда.
Мутно у них там всё.
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:28
+ 50. ПолиКом
Место: 6 из 50.
Светло-голубая помойка, чуть лучше аллы.
В клубе - 50 банок, юбилей )
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