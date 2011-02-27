Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Они работатют в карусели с первого дня, и раньше у них было дешевле. Борзеть начали. Плюс к тому банка мутная. Например, в Днепре быстро закрыли единственное отделение, а как забирать валюту - хз. До сих пор не знаю как люди забирали свои кровные доллары. И прикол по валютообмену. У них часто самый высокий курс на рынке, а когда приходишь обменяться, то больше 300$ не меняют.
Ромасик написав:Відвідав сьогодні лігво Великого Гетьмана петра Олексійовича. Антураж специфічний. Але обслуговування можна сказати преміальне. 100500 це більше не мем. І 100 грн за відкриття рахунку. Розмовляти українською чомусь арміямовавіра неспроможні.
J написав:мне ничего не поменяли и на гривневый депозит тоже менять отказались
Я ж и говорю, что мутная банка. Зечем выставлять заоблачный курс валют, чтобы потом отказываться менять? Мне это не понятно совсем Хотя за 2022 год у них прибыль в 700 млн. На чём они их заработали - тоже хз
mustbe написав:При всём моём уважении - нужно хоть одно независимое подтверждение
Сегодня звонили с отд. Сказали, что оффлайн у них в отд 37,35 (если на 100к)без всяких доплат и комиссий. Думаю, действуют условия описанные в таблице. Завтра хочу занести, могу отписаться точно как всё проходит