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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 655656657658>
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:32

  maniachello написав:
  SergIN написав:Крупнейший владелец МИБ — Россия с 45,44% это как?

Кінцеві власники істотної участі:
1. Кононенко Ігор Віталійович (Україна) пряма істотна участь
2. Порошенко Петро Олексійович (Україна) опосередкована істотна участь

https://bank.gov.ua/ua/supervision/inst ... s/35810511

Тут у папы и сына , почти 70% https://minfin.com.ua/company/ii-bank/
Frez
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:42

  mustbe написав:В клубе - 50 банок, юбилей )

Так вот почему "ТАС (офлайн)" до сих пор не удалён. Без него юбилея бы так быстро не получилось.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:50

  moveton написав:
  mustbe написав:В клубе - 50 банок, юбилей )

Так вот почему "ТАС (офлайн)" до сих пор не удалён. Без него юбилея бы так быстро не получилось.

Я отстал от жизни ? Почему он должен быть удалён ?
Очень много бессмысленного флуда на этой ветке, мог и пропустить полезную инфу.
Напомните
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:59

  mustbe написав:+ 50. ПолиКом

Они работатют в карусели с первого дня, и раньше у них было дешевле. Борзеть начали. Плюс к тому банка мутная. Например, в Днепре быстро закрыли единственное отделение, а как забирать валюту - хз. До сих пор не знаю как люди забирали свои кровные доллары. И прикол по валютообмену. У них часто самый высокий курс на рынке, а когда приходишь обменяться, то больше 300$ не меняют.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 18:02

  Ромасик написав:Відвідав сьогодні лігво Великого Гетьмана петра Олексійовича.
Антураж специфічний. Але обслуговування можна сказати преміальне.
100500 це більше не мем. І 100 грн за відкриття рахунку.
Розмовляти українською чомусь арміямовавіра неспроможні.

3955

Шоколадками, до речі пахло, але не пригощали.




Евро открывали? Что за 3955 ?
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 18:06

  deneg net написав:
  mustbe написав:+ 50. ПолиКом

,У них часто самый высокий курс на рынке, а когда приходишь обменяться, то больше 300$ не меняют.

мне ничего не поменяли
и на гривневый депозит тоже менять отказались
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 18:14

  J написав:мне ничего не поменяли
и на гривневый депозит тоже менять отказались

Я ж и говорю, что мутная банка. Зечем выставлять заоблачный курс валют, чтобы потом отказываться менять? Мне это не понятно совсем
Хотя за 2022 год у них прибыль в 700 млн. На чём они их заработали - тоже хз
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 18:20

  mustbe написав:
  moveton написав:Так вот почему "ТАС (офлайн)" до сих пор не удалён. Без него юбилея бы так быстро не получилось.

Я отстал от жизни ? Почему он должен быть удалён ?
Очень много бессмысленного флуда на этой ветке, мог и пропустить полезную инфу.
Напомните

Если меня в отделении не обманули, уже пару недель, как нет особых условий для оффлайна: viewtopic.php?p=5542777#p5542777
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 18:24

  moveton написав:
  mustbe написав:
  moveton написав:Так вот почему "ТАС (офлайн)" до сих пор не удалён. Без него юбилея бы так быстро не получилось.

Я отстал от жизни ? Почему он должен быть удалён ?
Очень много бессмысленного флуда на этой ветке, мог и пропустить полезную инфу.
Напомните

Если меня в отделении не обманули, уже пару недель, как нет особых условий для оффлайна: viewtopic.php?p=5542777#p5542777

При всём моём уважении - нужно хоть одно независимое подтверждение
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 18:30

  mustbe написав:При всём моём уважении - нужно хоть одно независимое подтверждение

Сегодня звонили с отд. Сказали, что оффлайн у них в отд 37,35 (если на 100к)без всяких доплат и комиссий. Думаю, действуют условия описанные в таблице. Завтра хочу занести, могу отписаться точно как всё проходит
deneg net
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