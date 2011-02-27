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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лют, 2023 18:40
deneg net написав:
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Хотя за 2022 год у них прибыль в 700 млн. На чём они их заработали - тоже хз
только не за год а за 9 месяцев
и не млн. а тыс.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 18:47
deneg net написав: mustbe написав:
При всём моём уважении - нужно хоть одно независимое подтверждение
Сегодня звонили с отд. Сказали, что оффлайн у них в отд 37,35 (если на 100к)без всяких доплат и комиссий. Думаю, действуют условия описанные в таблице. Завтра хочу занести, могу отписаться точно как всё проходит
Два дня назад было 2707 USD за 101080 грн.
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