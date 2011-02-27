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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 655656657658
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 18:40

  deneg net написав:,
Хотя за 2022 год у них прибыль в 700 млн. На чём они их заработали - тоже хз

только не за год а за 9 месяцев
и не млн. а тыс.
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 18:47

  deneg net написав:
  mustbe написав:При всём моём уважении - нужно хоть одно независимое подтверждение

Сегодня звонили с отд. Сказали, что оффлайн у них в отд 37,35 (если на 100к)без всяких доплат и комиссий. Думаю, действуют условия описанные в таблице. Завтра хочу занести, могу отписаться точно как всё проходит


Два дня назад было 2707 USD за 101080 грн.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:14

  mustbe написав:При всём моём уважении - нужно хоть одно независимое подтверждение

Причём именно из этого отделения :roll:

  deneg net написав:
  mustbe написав:При всём моём уважении - нужно хоть одно независимое подтверждение

Сегодня звонили с отд. Сказали, что оффлайн у них в отд 37,35 (если на 100к)без всяких доплат и комиссий. Думаю, действуют условия описанные в таблице. Завтра хочу занести, могу отписаться точно как всё проходит

Как выяснилось, зависит от коз в конкретном отделении. Раз такое дело, позвонил им ща в поддержку. Там сказали, что по оффлайну в плане курсов и комисов ничего не менялось и очень удивились, что в отделении мне сказанули, что теперь одинаково с онлайном. Попросили перезвонить в рабочее время, чтобы мою жалобу принял особый отдел по вставлянию пистонов отделениям.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:23

  Danik написав:
  deneg net написав:
  mustbe написав:При всём моём уважении - нужно хоть одно независимое подтверждение

Сегодня звонили с отд. Сказали, что оффлайн у них в отд 37,35 (если на 100к)без всяких доплат и комиссий. Думаю, действуют условия описанные в таблице. Завтра хочу занести, могу отписаться точно как всё проходит


Два дня назад было 2707 USD за 101080 грн.

Значит условия согласно таблице
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:02

  SergIN написав:Крупнейший владелец МИБ — Россия с 45,44% это как?

Сліпий траст 💁
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:03

  mustbe написав:В клубе - 50 банок, юбилей )

Осталось еще 30.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 22 лют, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:06

  Alexkievukraine написав:Евро открывали? Что за 3955 ?

Зачем мне евро? Я патриот своей страны.
Курс.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:09

  Amethyst написав:
  Долар по 4 грн написав:emeta Айбокс, сегодня, вклад Стандартный, 89 дней с даты зачисления вклада на счет, процентная ставка 0,10%!

Там не просто 89 дн, а =3 календ. мес, т.е. вот 22 откр., значит 22 и получишь :idea:
ИМХО = самый короткий 3хмес вклад если подгадать с выходными :)

Алку сегодня открыл. Пишет 88 дней.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:28

  Ромасик написав:
  mustbe написав:В клубе - 50 банок, юбилей )

Осталось еще 30.

67-48-форвард=18
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