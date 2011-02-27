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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лют, 2023 18:40
deneg net написав:
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Хотя за 2022 год у них прибыль в 700 млн. На чём они их заработали - тоже хз
только не за год а за 9 месяцев
и не млн. а тыс.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 18:47
deneg net написав: mustbe написав:
При всём моём уважении - нужно хоть одно независимое подтверждение
Сегодня звонили с отд. Сказали, что оффлайн у них в отд 37,35 (если на 100к)без всяких доплат и комиссий. Думаю, действуют условия описанные в таблице. Завтра хочу занести, могу отписаться точно как всё проходит
Два дня назад было 2707 USD за 101080 грн.
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Danik
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:14
mustbe написав:
При всём моём уважении - нужно хоть одно независимое подтверждение
Причём именно из этого отделения
deneg net написав: mustbe написав:
При всём моём уважении - нужно хоть одно независимое подтверждение
Сегодня звонили с отд. Сказали, что оффлайн у них в отд 37,35 (если на 100к)без всяких доплат и комиссий. Думаю, действуют условия описанные в таблице. Завтра хочу занести, могу отписаться точно как всё проходит
Как выяснилось, зависит от коз в конкретном отделении. Раз такое дело, позвонил им ща в поддержку. Там сказали, что по оффлайну в плане курсов и комисов ничего не менялось и очень удивились, что в отделении мне сказанули, что теперь одинаково с онлайном. Попросили перезвонить в рабочее время, чтобы мою жалобу принял особый отдел по вставлянию пистонов отделениям.
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moveton
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Додано: Сер 22 лют, 2023 19:23
Danik написав: deneg net написав: mustbe написав:
При всём моём уважении - нужно хоть одно независимое подтверждение
Сегодня звонили с отд. Сказали, что оффлайн у них в отд 37,35 (если на 100к)без всяких доплат и комиссий. Думаю, действуют условия описанные в таблице. Завтра хочу занести, могу отписаться точно как всё проходит
Два дня назад было 2707 USD за 101080 грн.
Значит условия согласно таблице
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deneg net
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:02
SergIN написав:
Крупнейший владелец МИБ — Россия с 45,44% это как?
Сліпий траст 💁
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Ромасик
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:03
mustbe написав:
В клубе - 50 банок, юбилей )
Осталось еще 30.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 22 лют, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:06
Alexkievukraine написав:
Евро открывали? Что за 3955 ?
Зачем мне евро? Я патриот своей страны.
Курс.
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Ромасик
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:09
Amethyst написав: Долар по 4 грн написав:emeta
Айбокс, сегодня, вклад Стандартный, 89 дней с даты зачисления вклада на счет, процентная ставка 0,10%!
Там не просто 89 дн, а =3 календ. мес, т.е. вот 22 откр., значит 22 и получишь
ИМХО = самый короткий 3хмес вклад если подгадать с выходными
Алку сегодня открыл. Пишет 88 дней.
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Ромасик
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Додано: Сер 22 лют, 2023 20:28
Ромасик написав: mustbe написав:
В клубе - 50 банок, юбилей )
Осталось еще 30.
67-48-форвард=18
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