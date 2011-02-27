Не те уже юбилеи.
Все правильно посчитано. В тазике можно взять участие в 1 из 3 програм.
Я помнил, что было 160 банков, баба Лера их переполовинила, и немного выпал с состояния БС.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лют, 2023 21:12
Не те уже юбилеи.
Все правильно посчитано. В тазике можно взять участие в 1 из 3 програм.
Я помнил, что было 160 банков, баба Лера их переполовинила, и немного выпал с состояния БС.
Додано: Сер 22 лют, 2023 22:09
|