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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лют, 2023 21:12
J написав: Ромасик написав: mustbe написав:
В клубе - 50 банок, юбилей )
Осталось еще 30.
67-48-форвард=18
Не те уже юбилеи.
Alien написав:
А чого ви вирiшили що Ромасик порахував банки що лишились взагалi? Може вiн написав у скiльки банкiв ще лишилось кошти занести щоб охопити усi працюючi у програмi
Все правильно посчитано. В тазике можно взять участие в 1 из 3 програм.
Я помнил, что было 160 банков, баба Лера их переполовинила, и немного выпал с состояния БС.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 21:25
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:09
Это точно патриот?
Похоже здесь только окончание правильное
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deneg net
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:32
deneg net написав:
Это точно патриот?
Похоже здесь только окончание правильное
говорят монтекристо по такой схеме банк обанкротил
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