RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 656657658659
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 21:12

  J написав:
  Ромасик написав:
  mustbe написав:В клубе - 50 банок, юбилей )

Осталось еще 30.

67-48-форвард=18

Не те уже юбилеи.
  Alien написав:А чого ви вирiшили що Ромасик порахував банки що лишились взагалi? Може вiн написав у скiльки банкiв ще лишилось кошти занести щоб охопити усi працюючi у програмi ;)

Все правильно посчитано. В тазике можно взять участие в 1 из 3 програм.
Я помнил, что было 160 банков, баба Лера их переполовинила, и немного выпал с состояния БС.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5915
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1364 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 21:25

Ромасик Патриот открывающий депо в алке! :D :D :D :D
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 46
З нами з: 10.01.23
Подякував: 60 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:09

  Долар по 4 грн написав:Ромасик Патриот открывающий депо в алке! :D :D :D :D

Это точно патриот?
Похоже здесь только окончание правильное :D
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2905
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:32

  deneg net написав:
  Долар по 4 грн написав:Ромасик Патриот открывающий депо в алке! :D :D :D

Это точно патриот?
Похоже здесь только окончание правильное :D

говорят монтекристо по такой схеме банк обанкротил :wink:
J
 
Повідомлень: 5719
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 08:57

  Nimbler написав:
  Долар по 4 грн написав:mustbe Есть уже счастливчики кто вложился в МИБ? :idea: Поделитесь опытом! :lol:

Все стандартно, +\- як в табличці


Який вид вкладу відкривається під конвертацію в МІБ?
(З переліку наявних видів депозитів на сайті банку незрозуміло).
Философ
 
Повідомлень: 792
З нами з: 30.07.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 656657658659
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55048
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1568)
23.02.2023 08:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.