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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 656657658659
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 21:12

  J написав:
  Ромасик написав:
  mustbe написав:В клубе - 50 банок, юбилей )

Осталось еще 30.

67-48-форвард=18

Не те уже юбилеи.
  Alien написав:А чого ви вирiшили що Ромасик порахував банки що лишились взагалi? Може вiн написав у скiльки банкiв ще лишилось кошти занести щоб охопити усi працюючi у програмi ;)

Все правильно посчитано. В тазике можно взять участие в 1 из 3 програм.
Я помнил, что было 160 банков, баба Лера их переполовинила, и немного выпал с состояния БС.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 21:25

Ромасик Патриот открывающий депо в алке! :D :D :D :D
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:09

  Долар по 4 грн написав:Ромасик Патриот открывающий депо в алке! :D :D :D :D

Это точно патриот?
Похоже здесь только окончание правильное :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:32

  deneg net написав:
  Долар по 4 грн написав:Ромасик Патриот открывающий депо в алке! :D :D :D

Это точно патриот?
Похоже здесь только окончание правильное :D

говорят монтекристо по такой схеме банк обанкротил :wink:
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 08:57

  Nimbler написав:
  Долар по 4 грн написав:mustbe Есть уже счастливчики кто вложился в МИБ? :idea: Поделитесь опытом! :lol:

Все стандартно, +\- як в табличці


Який вид вкладу відкривається під конвертацію в МІБ?
(З переліку наявних видів депозитів на сайті банку незрозуміло).
Философ
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:47

+ 51. Мотор
Место 5 из 51.
Зелёный. Типа МИБ, чуть лучше Востока
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:53

А будут желающие в Мотор вложиться??
Банк принадлежал ранее семье Богуслаевых (Мотор Сич)
А сейчас их активы активно арестовывают.
Точно не могу сказать, что ждёт Мотор, но я бы не рискнул, даже если бы курс там был 36.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:01

В мотор с валютой? Туда и с гривной сейчас соваться опасно.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:04

  Порт написав:В мотор с валютой? Туда и с гривной сейчас соваться опасно.

+100
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Порт написав:В мотор с валютой? Туда и с гривной сейчас соваться опасно.


Туда и заходить-то стремно.
Investor_K
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