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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 лют, 2023 21:25
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Долар по 4 грн
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:09
Это точно патриот?
Похоже здесь только окончание правильное
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deneg net
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Додано: Сер 22 лют, 2023 22:32
deneg net написав:
Это точно патриот?
Похоже здесь только окончание правильное
говорят монтекристо по такой схеме банк обанкротил
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J
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Додано: Чет 23 лют, 2023 08:57
Nimbler написав: Долар по 4 грн написав:mustbe
Есть уже счастливчики кто вложился в МИБ?
Поделитесь опытом!
Все стандартно, +\- як в табличці
Який вид вкладу відкривається під конвертацію в МІБ?
(З переліку наявних видів депозитів на сайті банку незрозуміло).
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Философ
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Додано: Чет 23 лют, 2023 09:47
+ 51. Мотор
Место 5 из 51.
Зелёный. Типа МИБ, чуть лучше Востока
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mustbe
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Додано: Чет 23 лют, 2023 09:53
А будут желающие в Мотор вложиться??
Банк принадлежал ранее семье Богуслаевых (Мотор Сич)
А сейчас их активы активно арестовывают.
Точно не могу сказать, что ждёт Мотор, но я бы не рискнул, даже если бы курс там был 36.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 23 лют, 2023 10:01
В мотор с валютой? Туда и с гривной сейчас соваться опасно.
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Порт
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Додано: Чет 23 лют, 2023 10:04
Порт написав:
В мотор с валютой? Туда и с гривной сейчас соваться опасно.
+100
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 23 лют, 2023 10:18
Порт написав:
В мотор с валютой? Туда и с гривной сейчас соваться опасно.
Туда и заходить-то стремно.
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Investor_K
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Додано: Чет 23 лют, 2023 10:59
Порт написав:
В мотор с валютой? Туда и с гривной сейчас соваться опасно.
Ну как снимут в отделении портрет Богуслаева - значит опасность миновала
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