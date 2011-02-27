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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 657658659660
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:10

  J написав:
  Порт написав:В мотор с валютой? Туда и с гривной сейчас соваться опасно.

Ну как снимут в отделении портрет Богуслаева - значит опасность миновала

Размечтался :D Так просто эти проблемы не решаются. Доказано форвардом.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

1. Мотор находится в локации, где вы с очень большой вероятностью получите дополнительный бонус на улице с приглашением проверить свое здоровье для службы родине
2. офис банка находится в крайне неблагоприятном месте, куда не раз прилетало рядом
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:27

Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:28

  kuzmich написав:2. офис банка находится в крайне неблагоприятном месте, куда не раз прилетало рядом

Не обов'язково відкривати депо в головному офісі. У банка є кілька офісів у Запоріжжі не лише навпроти центральної прохідної Мотор Січі. Наприклад відділення на Майдані Волі. Там поблизу не прилітало
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:48

  mustbe написав:Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?

Так у Востока якщо вірити вашій же таблиці сума вкладу має бути кратною 100 одиницям у валюті. Ні?
Alien
 
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