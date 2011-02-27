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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лют, 2023 11:10
J написав: Порт написав:
В мотор с валютой? Туда и с гривной сейчас соваться опасно.
Ну как снимут в отделении портрет Богуслаева - значит опасность миновала
Размечтался
Так просто эти проблемы не решаются. Доказано форвардом.
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Порт
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Додано: Чет 23 лют, 2023 11:25
1. Мотор находится в локации, где вы с очень большой вероятностью получите дополнительный бонус на улице с приглашением проверить свое здоровье для службы родине
2. офис банка находится в крайне неблагоприятном месте, куда не раз прилетало рядом
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kuzmich
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Додано: Чет 23 лют, 2023 11:27
Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?
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mustbe
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Додано: Чет 23 лют, 2023 11:28
kuzmich написав:
2. офис банка находится в крайне неблагоприятном месте, куда не раз прилетало рядом
Не обов'язково відкривати депо в головному офісі. У банка є кілька офісів у Запоріжжі не лише навпроти центральної прохідної Мотор Січі. Наприклад відділення на Майдані Волі. Там поблизу не прилітало
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Додано: Чет 23 лют, 2023 11:48
mustbe написав:
Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?
Так у Востока якщо вірити вашій же таблиці сума вкладу має бути кратною 100 одиницям у валюті. Ні?
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