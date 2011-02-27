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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лют, 2023 11:10
J написав: Порт написав:
В мотор с валютой? Туда и с гривной сейчас соваться опасно.
Ну как снимут в отделении портрет Богуслаева - значит опасность миновала
Размечтался
Так просто эти проблемы не решаются. Доказано форвардом.
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Порт
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Додано: Чет 23 лют, 2023 11:25
1. Мотор находится в локации, где вы с очень большой вероятностью получите дополнительный бонус на улице с приглашением проверить свое здоровье для службы родине
2. офис банка находится в крайне неблагоприятном месте, куда не раз прилетало рядом
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kuzmich
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Додано: Чет 23 лют, 2023 11:27
Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?
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mustbe
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Додано: Чет 23 лют, 2023 11:28
kuzmich написав:
2. офис банка находится в крайне неблагоприятном месте, куда не раз прилетало рядом
Не обов'язково відкривати депо в головному офісі. У банка є кілька офісів у Запоріжжі не лише навпроти центральної прохідної Мотор Січі. Наприклад відділення на Майдані Волі. Там поблизу не прилітало
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Додано: Чет 23 лют, 2023 11:48
mustbe написав:
Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?
Так у Востока якщо вірити вашій же таблиці сума вкладу має бути кратною 100 одиницям у валюті. Ні?
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Додано: Чет 23 лют, 2023 11:51
mustbe мне открыли в Востоке на 2707 в Одессе.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 12:39
mustbe
Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
Мне в Востоке открыли без проблем на 2707 (Киев на метро Черниговская). Причем, не платил за открытие счета, так как вместо этого предложили открыть бесплатную виртуальную гривневую карточку. На которую к тому же занесение средств с комиссией 0,2%, а не 0,3%... Ну, а валютная карточка - и так бесплатная (видимо, потому-что под депо). И обычная (не виртуальная)... Плюс комиссия за конвертацию 0,5%.
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Сергей Пр
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Додано: Чет 23 лют, 2023 13:27
У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
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042013
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Додано: Чет 23 лют, 2023 13:37
042013 написав:
У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
Не менше 2 дол.
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lel
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Додано: Чет 23 лют, 2023 14:37
Підкажіть будь ласка.Хочу завести гривню на валютне депо, щоб без комісій. Є відкритий гривневий приватвклад, хочу через касу покласти на нього гроші , а потім в Приват24 вибрати його як джерело поповнення валютного депо. Чи пройде такий варіант без комісій?
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DonalьD
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