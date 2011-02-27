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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:45
Народ кто нибуть размещался в ПроКредит после 21.02 реал курс получается 37,4883?
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:51
Ты хочешь одним депозитом пополнив его (открыть) другой депозит? Очень сомневаюсь.
Пополни счет через терминал без комиссии и с него открой валют. депо, не придумывай велосипед
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:59
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:21
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ну що, ракета курсу прогріває двигуни щоб закрутилася карусель із новою силою?
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