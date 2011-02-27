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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 658659660661
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:45

Народ кто нибуть размещался в ПроКредит после 21.02 реал курс получается 37,4883?
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:51

  DonalьD написав:Підкажіть будь ласка.Хочу завести гривню на валютне депо, щоб без комісій. Є відкритий гривневий приватвклад, хочу через касу покласти на нього гроші , а потім в Приват24 вибрати його як джерело поповнення валютного депо. Чи пройде такий варіант без комісій?

Ты хочешь одним депозитом пополнив его (открыть) другой депозит? Очень сомневаюсь.
Пополни счет через терминал без комиссии и с него открой валют. депо, не придумывай велосипед
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:59

  SergIN написав:Народ кто нибуть размещался в ПроКредит после 21.02 реал курс получается 37,4883?

в марте узнаем :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну що, ракета курсу прогріває двигуни щоб закрутилася карусель із новою силою?
flyman
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  #<1 ... 658659660661
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