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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 659660661662>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:45

Народ кто нибуть размещался в ПроКредит после 21.02 реал курс получается 37,4883?
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:51

  DonalьD написав:Підкажіть будь ласка.Хочу завести гривню на валютне депо, щоб без комісій. Є відкритий гривневий приватвклад, хочу через касу покласти на нього гроші , а потім в Приват24 вибрати його як джерело поповнення валютного депо. Чи пройде такий варіант без комісій?

Ты хочешь одним депозитом пополнив его (открыть) другой депозит? Очень сомневаюсь.
Пополни счет через терминал без комиссии и с него открой валют. депо, не придумывай велосипед
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:59

  SergIN написав:Народ кто нибуть размещался в ПроКредит после 21.02 реал курс получается 37,4883?

в марте узнаем :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну що, ракета курсу прогріває двигуни щоб закрутилася карусель із новою силою?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:29

МІБ

  mustbe написав:Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?

МІБ Київ, Лаврська,16. 2707 дол. 100500+100грн відкриття рахунку. На три місяці,1%. Пролонгацію можна зразу відключити по заяві.
Іванна
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

DonalьD написав:Підкажіть будь ласка.Хочу завести гривню на валютне депо, щоб без комісій. Є відкритий гривневий приватвклад, хочу через касу покласти на нього гроші , а потім в Приват24 вибрати його як джерело поповнення валютного депо. Чи пройде такий варіант без комісій?


Поповнити через касу Приват вклад в грн і відкрити з нього Новий конверт депозит напряму- можливо. Але поповнити існуючий депозит в дол, можливо тільки з дол рахунку/картки. Все вищевказане доступно в Веб і додатку П24.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:56

flyman
О какой ракете речь?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:59

  mustbe написав:Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?


В Днепре отказали
максимум 2700
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:00

  spiridonwot написав:flyman
О какой ракете речь?
$2600 Ёё трудно сбить, если точно введена цель :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:15

  DonalьD написав:Підкажіть будь ласка.Хочу завести гривню на валютне депо, щоб без комісій. Є відкритий гривневий приватвклад, хочу через касу покласти на нього гроші , а потім в Приват24 вибрати його як джерело поповнення валютного депо. Чи пройде такий варіант без комісій?
Я так робив, комісій не буде.
mogicanin1986
 
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