RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 659660661662
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:31

  flyman написав:Ну що, ракета курсу прогріває двигуни щоб закрутилася карусель із новою силою?

фальстарт видбувся

взаагали-то у березни повинна бути, але ж хтозна коли
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5226
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:42

mustbe Сьогодні був в Аккорді взяли 100 грн за відкриття рахунку + 50 грн ще за щось, всього + 150 грн до 100000
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5733
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6494 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:46

  Alien написав:
  mustbe написав:Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?

Так у Востока якщо вірити вашій же таблиці сума вкладу має бути кратною 100 одиницям у валюті. Ні?

Таблица - не истина в последней инстанции. Тем более - по неофитам.
Может иметь (и имеет) ошибки и неточности.
Строится на отрывочных и не всегда проверенных данных.
Для того и создана - для совместного сбора информации
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6790
З нами з: 27.12.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 659660661662
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55057
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.