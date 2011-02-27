фальстарт видбувся
взаагали-то у березни повинна бути, але ж хтозна коли
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:31
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:42
mustbe Сьогодні був в Аккорді взяли 100 грн за відкриття рахунку + 50 грн ще за щось, всього + 150 грн до 100000
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:46
Таблица - не истина в последней инстанции. Тем более - по неофитам.
Может иметь (и имеет) ошибки и неточности.
Строится на отрывочных и не всегда проверенных данных.
Для того и создана - для совместного сбора информации
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