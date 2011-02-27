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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 660661662663664>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:31

  flyman написав:Ну що, ракета курсу прогріває двигуни щоб закрутилася карусель із новою силою?

фальстарт видбувся

взаагали-то у березни повинна бути, але ж хтозна коли
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:42

mustbe Сьогодні був в Аккорді взяли 100 грн за відкриття рахунку + 50 грн ще за щось, всього + 150 грн до 100000
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:46

  Alien написав:
  mustbe написав:Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?

Так у Востока якщо вірити вашій же таблиці сума вкладу має бути кратною 100 одиницям у валюті. Ні?

Таблица - не истина в последней инстанции. Тем более - по неофитам.
Может иметь (и имеет) ошибки и неточности.
Строится на отрывочных и не всегда проверенных данных.
Для того и создана - для совместного сбора информации
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:12

mustbe Ну так тому і вношу свй посильний вклад в її актуалізацію і дякую Вам за Вашу працю :)
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:17

  emeta написав:
  mustbe написав:Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?


В Днепре отказали
максимум 2700


МИб Киев 2707 открыл
Восток Киев 2707 был не против открыть, но сказали что возможно 7 дол валютой не смогут выдать, и я согласился на 2700
flex123
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:25

  Василь-Рівне написав:Сьогодні був в Аккорді взяли 100 грн за відкриття рахунку + 50 грн ще за щось, всього + 150 грн до 100000

100 за открытие - вполне можно было не платить.
Юзать не счёт, а карту (Лучшую). Вроде так, давно там не был.
50 за "ще щось" - ну, такое. Бывает, просто не повезло )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:17

mustbe
50 за "ще щось" - ну, такое. Бывает, просто не повезло )
Мне так в Альтбанке выставили 45 гривен за карту, которую они даже не открывали, и которая мне не нужна. Хорошо, вовремя заметил:)... Плату за открытие счета часто можно сэкономить, если открыть минимальный депозит,- под него открытие счета обычно бесплатное. Например, в Европромбанке сэкономил так 100 гривен.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:23

тема дня - 2700 чи 2707
цікаво що не піднімали питання чи є можливість відкрити ще й з центами... то мабуть трохи пізніше виникне
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:41

  DmitryZP написав:тема дня - 2700 чи 2707
цікаво що не піднімали питання чи є можливість відкрити ще й з центами... то мабуть трохи пізніше виникне

Нєє, центи теж обговорювали, ще у клЮбе 50К, у ГазМясі...
ну а чоо, норм :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:45

Европромбанк
депозит не вернули,
обещают на следующей неделе
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