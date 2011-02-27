|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:31
flyman написав:
Ну що, ракета курсу прогріває двигуни щоб закрутилася карусель із новою силою?
фальстарт видбувся
взаагали-то у березни повинна бути, але ж хтозна коли
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5226
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:42
mustbe Сьогодні був в Аккорді взяли 100 грн за відкриття рахунку + 50 грн ще за щось, всього + 150 грн до 100000
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5734
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6495 раз.
- Подякували: 2933 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:46
Alien написав: mustbe написав:
Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?
Так у Востока якщо вірити вашій же таблиці сума вкладу має бути кратною 100 одиницям у валюті. Ні?
Таблица - не истина в последней инстанции. Тем более - по неофитам.
Может иметь (и имеет) ошибки и неточности.
Строится на отрывочных и не всегда проверенных данных.
Для того и создана - для совместного сбора информации
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6791
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 1061 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:12
mustbe
Ну так тому і вношу свй посильний вклад в її актуалізацію і дякую Вам за Вашу працю
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5734
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6495 раз.
- Подякували: 2933 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:17
emeta написав: mustbe написав:
Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?
В Днепре отказали
максимум 2700
МИб Киев 2707 открыл
Восток Киев 2707 был не против открыть, но сказали что возможно 7 дол валютой не смогут выдать, и я согласился на 2700
-
flex123
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:25
Василь-Рівне написав:
Сьогодні був в Аккорді взяли 100 грн за відкриття рахунку + 50 грн ще за щось, всього + 150 грн до 100000
100 за открытие - вполне можно было не платить.
Юзать не счёт, а карту (Лучшую). Вроде так, давно там не был.
50 за "ще щось" - ну, такое. Бывает, просто не повезло )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6791
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 1061 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 23 лют, 2023 18:17
mustbe
50 за "ще щось" - ну, такое. Бывает, просто не повезло )
Мне так в Альтбанке выставили 45 гривен за карту, которую они даже не открывали, и которая мне не нужна. Хорошо, вовремя заметил:)... Плату за открытие счета часто можно сэкономить, если открыть минимальный депозит,- под него открытие счета обычно бесплатное. Например, в Европромбанке сэкономил так 100 гривен.
-
Сергей Пр
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 09.02.23
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лют, 2023 18:23
тема дня - 2700 чи 2707
цікаво що не піднімали питання чи є можливість відкрити ще й з центами... то мабуть трохи пізніше виникне
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4187
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 лют, 2023 18:41
DmitryZP написав:
тема дня - 2700 чи 2707
цікаво що не піднімали питання чи є можливість відкрити ще й з центами... то мабуть трохи пізніше виникне
Нєє, центи теж обговорювали, ще у клЮбе 50К, у ГазМясі...
ну а чоо, норм
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3659
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 672 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Чет 23 лют, 2023 18:45
Европромбанк
депозит не вернули,
обещают на следующей неделе
-
J
-
-
- Повідомлень: 5724
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|55059
|
|
|5
|25890
|
|
|3
|6708
|
|