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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лют, 2023 18:49
Василь-Рівне написав:
Сьогодні був в Аккорді взяли 100 грн за відкриття рахунку + 50 грн ще за щось, всього + 150 грн до 100000
Я открывал, как рекомендовано в таблице, Найкращу в грн и виртуалку под депо, все бесплатно
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Додано: Чет 23 лют, 2023 18:53
Василь-Рівне написав:mustbe
Сьогодні був в Аккорді взяли 100 грн за відкриття рахунку + 50 грн ще за щось, всього + 150 грн до 100000
Как я помню, Аккорд всегда такой был: 100 грн за первый счёт и 50 за каждый последующий (в данном случае взяли за долларовый). Гипотетически, можно их не открывать и всё делать с бесплатных карт, но куры в моём отделении упирались, что они мне карты не откроют, пока у меня не будет счетов.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:17
Алка отмыта и денацифицирована.
В отличие от Анальки.
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Ромасик
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:19
Сегодня открывал в Айбоксе, взяли 100грн, наверное нужно было открывать только гривневый счет, потом валютный через приложение, чтоб было 50, в любом случае - мелочь.
Сказали, что пополнение налом - 0%, инфа о 0.1% неверна.
еще ранее писал, в ТАС берут 101100грн, а не 101080 как в таблице.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:19
mustbe написав:
Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?
++
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Ромасик
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:22
DmitryZP написав:
тема дня - 2700 чи 2707
цікаво що не піднімали питання чи є можливість відкрити ще й з центами... то мабуть трохи пізніше виникне
З центами моряки (уміли) і турки.
Мелочь, а приятно ©
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:25
J написав:
Европромбанк
депозит не вернули,
обещают на следующей неделе
Заяву написали?
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:34
Восток.
я понял открывать в отделении надо 2 карты? грн и дол.
Открытие и обслуж. их бесплатное?
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:38
Ромасик написав: J написав:
Европромбанк
депозит не вернули,
обещают на следующей неделе
Заяву написали?
на звільнення?
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