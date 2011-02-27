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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 661662663664>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:49

  Василь-Рівне написав: Сьогодні був в Аккорді взяли 100 грн за відкриття рахунку + 50 грн ще за щось, всього + 150 грн до 100000

Я открывал, как рекомендовано в таблице, Найкращу в грн и виртуалку под депо, все бесплатно
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:52

mustbe Предложили 2707 в Востоке, это реально,но парадокс, денег было как раз на 2700! :shock: :evil:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 18:53

  Василь-Рівне написав:mustbe Сьогодні був в Аккорді взяли 100 грн за відкриття рахунку + 50 грн ще за щось, всього + 150 грн до 100000

Как я помню, Аккорд всегда такой был: 100 грн за первый счёт и 50 за каждый последующий (в данном случае взяли за долларовый). Гипотетически, можно их не открывать и всё делать с бесплатных карт, но куры в моём отделении упирались, что они мне карты не откроют, пока у меня не будет счетов.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:17

  Долар по 4 грн написав:Ромасик Патриот открывающий депо в алке! :D :D :D :D

Алка отмыта и денацифицирована.
В отличие от Анальки.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сегодня открывал в Айбоксе, взяли 100грн, наверное нужно было открывать только гривневый счет, потом валютный через приложение, чтоб было 50, в любом случае - мелочь.
Сказали, что пополнение налом - 0%, инфа о 0.1% неверна.

еще ранее писал, в ТАС берут 101100грн, а не 101080 как в таблице.
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:19

  mustbe написав:Кому то удалось открыться в Востоке и МИБе больше, чем на 2700 ?
2707 они не умеют ?

++
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:22

  DmitryZP написав:тема дня - 2700 чи 2707
цікаво що не піднімали питання чи є можливість відкрити ще й з центами... то мабуть трохи пізніше виникне

З центами моряки (уміли) і турки.
Мелочь, а приятно ©
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:25

  J написав:Европромбанк
депозит не вернули,
обещают на следующей неделе

Заяву написали?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:34

Восток.
я понял открывать в отделении надо 2 карты? грн и дол.
Открытие и обслуж. их бесплатное?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:38

  Ромасик написав:
  J написав:Европромбанк
депозит не вернули,
обещают на следующей неделе

Заяву написали?

на звільнення?
J
 
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