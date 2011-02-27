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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лют, 2023 19:41
Ромасик написав:
Алка отмыта и денацифицирована.
В отличие от Анальки.
в НБУ сказали что они не могут сейчас ввести ВА в алку и денацифицировать ее
т.к. алени в декабре - январе понаносили туда кучу бабла
и там не возник кризис ликвидности
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:42
Игорь Алексеевич написав:
Восток.
я понял открывать в отделении надо 2 карты? грн и дол.
Открытие и обслуж. их бесплатное?
Потрiбнi - поточний рахунок в гривнi за 100 грн. та карту в долярi (пiд депо безкоштовно). Поповнення поточного через касу з комiсом 0,3%, СЕПом - безкоштовно
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:44
J написав: Ромасик написав: J написав:
Европромбанк
депозит не вернули,
обещают на следующей неделе
Заяву написали?
на звільнення?[/quoqe]aвжеж.
Пояснювальну хоч написали?
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:46
J написав:
т.к. алени в декабре - январе понаносили туда кучу бабла
и там не возник кризис ликвидности
5 колона
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Ромасик
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:58
Европромбанк - первый невозвращенец ?
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