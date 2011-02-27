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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 661662663664
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:41

  Ромасик написав:
  Долар по 4 грн написав:Ромасик Патриот открывающий депо в алке! :D :D :D :D

Алка отмыта и денацифицирована.
В отличие от Анальки.

в НБУ сказали что они не могут сейчас ввести ВА в алку и денацифицировать ее
т.к. алени в декабре - январе понаносили туда кучу бабла
и там не возник кризис ликвидности
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:42

  Игорь Алексеевич написав:Восток.
я понял открывать в отделении надо 2 карты? грн и дол.
Открытие и обслуж. их бесплатное?

Потрiбнi - поточний рахунок в гривнi за 100 грн. та карту в долярi (пiд депо безкоштовно). Поповнення поточного через касу з комiсом 0,3%, СЕПом - безкоштовно
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:44

  J написав:
  Ромасик написав:
  J написав:Европромбанк
депозит не вернули,
обещают на следующей неделе

Заяву написали?

на звільнення?[/quoqe]aвжеж.
Пояснювальну хоч написали?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:46

  J написав:т.к. алени в декабре - январе понаносили туда кучу бабла
и там не возник кризис ликвидности

5 колона
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 19:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Европромбанк - первый невозвращенец ?
Investor_K
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