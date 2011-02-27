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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лют, 2023 19:41
Ромасик написав:
Алка отмыта и денацифицирована.
В отличие от Анальки.
в НБУ сказали что они не могут сейчас ввести ВА в алку и денацифицировать ее
т.к. алени в декабре - январе понаносили туда кучу бабла
и там не возник кризис ликвидности
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:42
Игорь Алексеевич написав:
Восток.
я понял открывать в отделении надо 2 карты? грн и дол.
Открытие и обслуж. их бесплатное?
Потрiбнi - поточний рахунок в гривнi за 100 грн. та карту в долярi (пiд депо безкоштовно). Поповнення поточного через касу з комiсом 0,3%, СЕПом - безкоштовно
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Alien
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2
Додано: Чет 23 лют, 2023 19:44
J написав: Ромасик написав: J написав:
Европромбанк
депозит не вернули,
обещают на следующей неделе
Заяву написали?
на звільнення?[/quoqe]aвжеж.
Пояснювальну хоч написали?
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:46
J написав:
т.к. алени в декабре - январе понаносили туда кучу бабла
и там не возник кризис ликвидности
5 колона
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Ромасик
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:58
Европромбанк - первый невозвращенец ?
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Investor_K
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Додано: Чет 23 лют, 2023 20:03
Ромасик Ваша Віка балувана стала, не взяла нормальні купюри, які потім взяли у банку
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Додано: Чет 23 лют, 2023 20:08
J написав:Ромасик
Ваша Віка балувана стала, не взяла нормальні купюри, які потім взяли у банку
Вона не моя. Є гуртові пункти, де м'якший фейсконтроль. Тим паче на гуртові партії.
Я ж казав, мотлох з убіба пішов на ура. Я теж не очікував. Коли інші вже не брали.
Де ви, до речі, взяли той мотлох?
І куди занесли? Щоб ми знали кого обходити стороною?
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Додано: Чет 23 лют, 2023 20:21
Alien написав: Игорь Алексеевич написав:
Восток.
я понял открывать в отделении надо 2 карты? грн и дол.
Открытие и обслуж. их бесплатное?
Потрiбнi - поточний рахунок в гривнi за 100 грн. та карту в долярi (пiд депо безкоштовно). Поповнення поточного через касу з комiсом 0,3%, СЕПом - безкоштовно
Не обязательно 100 грн. платить и комис. меньше.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5545128#p5545128
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demichh
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Додано: Чет 23 лют, 2023 20:22
Investor_K написав:
Европромбанк - первый невозвращенец ?
незаслуженно забытый
Альфе косточки моют за переключалку, а тутошний прикол с пролонгацией уважаемого J от желания связаться не отпугнул
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cohan
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Додано: Чет 23 лют, 2023 20:23
easymodeon5k написав:
Сегодня открывал в Айбоксе, взяли 100грн, наверное нужно было открывать только гривневый счет, потом валютный через приложение, чтоб было 50, в любом случае - мелочь.
Сказали, что пополнение налом - 0%, инфа о 0.1% неверна
Ну в каждом отделении по разному. Мне не хотели без комиса пополнять в начале месяца и ранее, приходится айбокс карт пополнять и переводить на текущий заявлением в отделении.
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demichh
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