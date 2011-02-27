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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лют, 2023 20:36
Игорь Алексеевич Актуально по Киеву, цетральное отделение. Да, две, долларовая виртуальная.Заверили что обслуживание 0 грн., единственное условие на гривневую закинуть 100 грн.Пообщался с менеджером, открыл сначала грн карту, закинул на нее нал под 0,2% пополнение, налом непосредственно на счет стоило бы 0,3. Карту брал на будущее, есть намерение кидать на нее с моно,без комиссии, и последующее списание на покупку валюты опять же с нулевой комиссией.
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн в Чет 23 лют, 2023 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 лют, 2023 20:40
Додано: Чет 23 лют, 2023 20:43
easymodeon5k Киев, Скляренко, за пополнение через кассу выписали 0.1 %!Через СЭп, да, бесплатно.
Додано: Чет 23 лют, 2023 21:09
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Підскажіть, дуже прошу,поясніть про таке:
1) а оце 3-х місячне валютне депо: як буду забирати долари, то банк яку комісію з мне візьме? Чи не візьме? Другими словами: які витрати мене чекають від відкриття валютного 3-х місячного депо по момент, коли буду забирати доллари в касі включно?
2) Ліміт 100 тисяч гривен на людину стосується лише одного банку?
Паралельно (майже одночасно) чи можу я відкрити таке ж валютне депо в іншому банку?
3) В одному і тому же банку я відкрию, припустимо це 3-х місячне депо.
То можна знову в цьому банку відкрити наступне валютне депо через місяць? Чи с початку наступного місяця? Чи тільки після закінчення цього 3-х місячного валютного депо?
Додано: Чет 23 лют, 2023 21:20
1. Обычно нет, но некоторые берут комис за снятие
2. да
3. да
4. можна один депо в календарный месяц, тоесть с начала месяца можно открывать следующий
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