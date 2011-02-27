RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 663664665666
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 21:46

  Игорь Алексеевич написав:Слушают лекцию о увольнении. А за спинами стенды, как у раши - забытый полк.

На фото петька с чапаевым :D
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2907
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 21:53

  Игорь Алексеевич написав:
  emeta написав:
  deneg net написав:Мотор рвётся в лидеры. Кто работал с этой помойкой?


https://www.facebook.com/dubas.official ... Ut9JEoYbhl

Да что с ними работать, сидят вон с постными лицами
Имхо проблема не только и не столько в коллаборационизме главы правления
Всё то же, что и у Скунса- неэффективная модель, большие расходы, зарплаты..


Слушают лекцию о увольнении. А за спинами стенды, как у раши - забытый полк.

Помещение компартии , а не банка . Прикрывать такую контору надо , а не увольнять рабочих с завода .
Frez
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 25.12.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 21:55

  J написав:Европромбанк
депозит не вернули,
обещают на следующей неделе

Пожалуйста, отпишитесь после получения.
nord
 
Повідомлень: 178
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:45

  deneg net написав:
  Yuri_61 написав:Підскажіть, дуже прошу, а оце 3-х місячне валютне депо: як буду забирати долари, то банк яку комісію з мне візьме? Чи не візьме?
Другими словами: які витрати мене чекають від відкриття валютного 3-х місячного депо по момент, коли буду забирати доллари в касі включно?
Ліміт 100 тисяч гривен на людину стосується лише одного банку?
Паралельно (майже одночасно) можу я відкрити таке ж валютне депо в іншому банку?
В одному і тому же банку я відкрию, припустимо це 3-х місячне депо.
То можна знову в цьому банку відкрити наступне валютне депо через місяць? Чи с початку наступного місяця? Чи тільки після закінчення цього 3-х місячного валютного депо?

1. Обычно нет, но некоторые берут комис за снятие
2. да
3. да
4. можна один депо в календарный месяц, тоесть с начала месяца можно открывать следующий

но стараться ре превышать 400 тыс грн в месяц, чтоб не попасть под финмониторинг, правильно?
А 6 месячное валютное депо с возможностью забрать вклад только гривной - это для лохов и невнимательных придумали, чтоб замаскировать выгодные для клиентов 3-х месячные депо, чтоб запутать и чтоб клиенты попались на 6 месячное валютное депо? Я прав?
Мне за круглым столиком в в одном из отделений привата начали втирать, что гривной выдают в эквиваленте 500 долларов, а остальное долларами.
А если депо будут выдадут затёртыми банкнотами 2006 года выпуска?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 23 лют, 2023 22:57, всього редагувалось 7 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 30.09.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:46

Yuri_61 ні, в рік, а краще до кінця військового положення.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5924
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:58

  deneg net написав:Мотор рвётся в лидеры. Кто работал с этой помойкой?

Ну Богуслаєв щільно з ним працював, і що?
Alien
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 12.01.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:58

  Ромасик написав:Yuri_61 ні, в рік, а краще до кінця військового положення.


позор
при нынешних ценах и курсе доллара - 400 тыс грн это нищебродская сумма, согласитесь.
хотя бы установили требование в 2 млн грн в год хотя бы
и это не те деньги, чтоб шпионить за людьми
это прям какое то издевательство, насмешка какая то
они это всерьёз?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 23 лют, 2023 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 30.09.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:00

  Yuri_61 написав:,
Мне за круглым столиком в в одном из отделений привата начали втирать, что гривной выдают в эквиваленте 500 долларов, а остальное долларами.
,

если вам не втирать то обменнику нечем торговать будет
J
 
Повідомлень: 5727
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:02

  J написав:
  Yuri_61 написав:,
Мне за круглым столиком в в одном из отделений привата начали втирать, что гривной выдают в эквиваленте 500 долларов, а остальное долларами.
,

если вам не втирать то обменнику нечем торговать будет

ну я то и подумал так, что в кассах банков нет долларов никаких отвечают, а зашёл в рядом в обменку, а там доларов навалом, все синие шершунчики из пачки, номера подряд
Yuri_61
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 30.09.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 663664665666
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55059
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.