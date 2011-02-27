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Да что с ними работать, сидят вон с постными лицами Имхо проблема не только и не столько в коллаборационизме главы правления Всё то же, что и у Скунса- неэффективная модель, большие расходы, зарплаты..
Слушают лекцию о увольнении. А за спинами стенды, как у раши - забытый полк.
Помещение компартии , а не банка . Прикрывать такую контору надо , а не увольнять рабочих с завода .
Yuri_61 написав:Підскажіть, дуже прошу, а оце 3-х місячне валютне депо: як буду забирати долари, то банк яку комісію з мне візьме? Чи не візьме? Другими словами: які витрати мене чекають від відкриття валютного 3-х місячного депо по момент, коли буду забирати доллари в касі включно? Ліміт 100 тисяч гривен на людину стосується лише одного банку? Паралельно (майже одночасно) можу я відкрити таке ж валютне депо в іншому банку? В одному і тому же банку я відкрию, припустимо це 3-х місячне депо. То можна знову в цьому банку відкрити наступне валютне депо через місяць? Чи с початку наступного місяця? Чи тільки після закінчення цього 3-х місячного валютного депо?
1. Обычно нет, но некоторые берут комис за снятие 2. да 3. да 4. можна один депо в календарный месяц, тоесть с начала месяца можно открывать следующий
но стараться ре превышать 400 тыс грн в месяц, чтоб не попасть под финмониторинг, правильно? А 6 месячное валютное депо с возможностью забрать вклад только гривной - это для лохов и невнимательных придумали, чтоб замаскировать выгодные для клиентов 3-х месячные депо, чтоб запутать и чтоб клиенты попались на 6 месячное валютное депо? Я прав? Мне за круглым столиком в в одном из отделений привата начали втирать, что гривной выдают в эквиваленте 500 долларов, а остальное долларами. А если депо будут выдадут затёртыми банкнотами 2006 года выпуска?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 23 лют, 2023 22:57, всього редагувалось 7 разів.
Ромасик написав:Yuri_61 ні, в рік, а краще до кінця військового положення.
позор при нынешних ценах и курсе доллара - 400 тыс грн это нищебродская сумма, согласитесь. хотя бы установили требование в 2 млн грн в год хотя бы и это не те деньги, чтоб шпионить за людьми это прям какое то издевательство, насмешка какая то они это всерьёз?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 23 лют, 2023 23:01, всього редагувалось 1 раз.