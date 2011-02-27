RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 664665666667>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 21:46

  Игорь Алексеевич написав:Слушают лекцию о увольнении. А за спинами стенды, как у раши - забытый полк.

На фото петька с чапаевым :D
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2907
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 21:53

  Игорь Алексеевич написав:
  emeta написав:
  deneg net написав:Мотор рвётся в лидеры. Кто работал с этой помойкой?


https://www.facebook.com/dubas.official ... Ut9JEoYbhl

Да что с ними работать, сидят вон с постными лицами
Имхо проблема не только и не столько в коллаборационизме главы правления
Всё то же, что и у Скунса- неэффективная модель, большие расходы, зарплаты..


Слушают лекцию о увольнении. А за спинами стенды, как у раши - забытый полк.

Помещение компартии , а не банка . Прикрывать такую контору надо , а не увольнять рабочих с завода .
Frez
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 25.12.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 21:55

  J написав:Европромбанк
депозит не вернули,
обещают на следующей неделе

Пожалуйста, отпишитесь после получения.
nord
 
Повідомлень: 178
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:45

  deneg net написав:
  Yuri_61 написав:Підскажіть, дуже прошу, а оце 3-х місячне валютне депо: як буду забирати долари, то банк яку комісію з мне візьме? Чи не візьме?
Другими словами: які витрати мене чекають від відкриття валютного 3-х місячного депо по момент, коли буду забирати доллари в касі включно?
Ліміт 100 тисяч гривен на людину стосується лише одного банку?
Паралельно (майже одночасно) можу я відкрити таке ж валютне депо в іншому банку?
В одному і тому же банку я відкрию, припустимо це 3-х місячне депо.
То можна знову в цьому банку відкрити наступне валютне депо через місяць? Чи с початку наступного місяця? Чи тільки після закінчення цього 3-х місячного валютного депо?

1. Обычно нет, но некоторые берут комис за снятие
2. да
3. да
4. можна один депо в календарный месяц, тоесть с начала месяца можно открывать следующий

но стараться ре превышать 400 тыс грн в месяц, чтоб не попасть под финмониторинг, правильно?
А 6 месячное валютное депо с возможностью забрать вклад только гривной - это для лохов и невнимательных придумали, чтоб замаскировать выгодные для клиентов 3-х месячные депо, чтоб запутать и чтоб клиенты попались на 6 месячное валютное депо? Я прав?
Мне за круглым столиком в в одном из отделений привата начали втирать, что гривной выдают в эквиваленте 500 долларов, а остальное долларами.
А если депо будут выдадут затёртыми банкнотами 2006 года выпуска?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 23 лют, 2023 22:57, всього редагувалось 7 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 30.09.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:46

Yuri_61 ні, в рік, а краще до кінця військового положення.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5924
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:58

  deneg net написав:Мотор рвётся в лидеры. Кто работал с этой помойкой?

Ну Богуслаєв щільно з ним працював, і що?
Alien
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 12.01.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 22:58

  Ромасик написав:Yuri_61 ні, в рік, а краще до кінця військового положення.


позор
при нынешних ценах и курсе доллара - 400 тыс грн это нищебродская сумма, согласитесь.
хотя бы установили требование в 2 млн грн в год хотя бы
и это не те деньги, чтоб шпионить за людьми
это прям какое то издевательство, насмешка какая то
они это всерьёз?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 23 лют, 2023 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 30.09.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:00

  Yuri_61 написав:,
Мне за круглым столиком в в одном из отделений привата начали втирать, что гривной выдают в эквиваленте 500 долларов, а остальное долларами.
,

если вам не втирать то обменнику нечем торговать будет
J
 
Повідомлень: 5727
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:02

  J написав:
  Yuri_61 написав:,
Мне за круглым столиком в в одном из отделений привата начали втирать, что гривной выдают в эквиваленте 500 долларов, а остальное долларами.
,

если вам не втирать то обменнику нечем торговать будет

ну я то и подумал так, что в кассах банков нет долларов никаких отвечают, а зашёл в рядом в обменку, а там доларов навалом, в любом количестве и все банкноты новые, синие шершунчики из пачки, номера подряд по курсу 40,95 (и это сейчас) и это не опечатка и у меня не бред
Yuri_61
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 30.09.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

І навіщо комусь зелений по 40,95? Якщо зараз по 39,8 (Дніпро) а в Києві ще дешевше таких нових шуршунчиків хоч опой їж!!!!
ihorsic
 
Повідомлень: 823
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 664665666667>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, moveton і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55060
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25890
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Монеты (1)
24.02.2023 00:08
О.Bank (1038)
24.02.2023 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.